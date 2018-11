Mina chilena Collahuasi busca alternativa para exportar cobre

A Collahuasi, uma propriedade da Xstrata e da Anglo American, extrai cerca de 535 mil toneladas por ano, 3,3 por cento do cobre extraído no mundo.

Uma porta-voz da empresa declarou que a Collahuasi avalia outras opções para exportar o cobre por mar depois do ocorrido neste sábado no porto de Patache, quando três trabalhadores morreram num acidente com um guindaste.

"Avaliamos diferentes alternativas para a exportação enquanto o guindaste é consertado," disse à Reuters Bernardita Fernandez.

Um representante do porto afirmou que o reparo do guindaste pode demorar. "Falamos com o pessoal lá, e eles disseram que pode levar pelo menos um mês para consertar," disse Domingo Hormazabal.

Os trabalhadores de Collahuasi retornaram neste mês ao trabalho, depois uma greve de 32 dias, considerada como uma das piores paralisações já enfrentadas por uma mineradora estrangeira no Chile, o principal produtor de cobre no mundo.

(Reportagem por Maria Jose Latorre)