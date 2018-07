Mina marítima da 2ª Guerra é achada no litoral de AL

A Marinha do Brasil foi comunicada do fato e solicitou à Polícia Militar de Alagoas que isolasse a área, para que fosse providenciada a remoção do artefato e sua detonação em local seguro. O achado bélico despertou a atenção de curiosos e, durante todo o dia, foi grande a movimentação de pessoas na orla de Maragogi, que fica no litoral sul do Estado, na divisa de Alagoas com Pernambuco.

Somente no final da tarde desta terça-feira, o artefato bélico identificado foi levado para outro local e detonado por uma equipe do esquadrão antibomba da Polícia Militar de Alagoas. Os militares levaram a bomba para uma área reservada, a cerca de 2 quilômetros do local onde foi encontrada.

Para ser detonado, o artefato foi enterrado em uma vala de aproximadamente dois metros de profundidade. Com a detonação, o buraco causado pela bomba passou dos 4 metros de diâmetro. O barulho da detonação foi sentido num raio de 3 quilômetros. Moradores da região afirmam que algumas casas foram danificadas pela força da explosão.

Segundo a assessoria da Capitania dos Portos de Maceió, esse tipo de mina era usada na 2ª Guerra Mundial, colocada no mar e em alta profundidade para bombardear os navios inimigos. Quando as embarcações se aproximavam, as minas explodiam e destruíam parte dos navios. Com o avanço das correntes marítimas, o mar deve ter trazido a mina para a praia, e o artefato ficou enterrado esse tempo todo na orla de Maragogi.