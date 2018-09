Minas é a campeã dos focos de incêndio em setembro A falta de chuvas e a baixa umidade relativa do ar deram a Minas o triste título de campeã nacional dos focos de incêndio em setembro, de acordo com levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais divulgado (Inpe) hoje. Até ontem, o Inpe registrou 2.845 focos em todo o Estado, 54% mais que no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o Mato Grosso lidera o ranking, com 8.348 focos de incêndio.