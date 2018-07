Minas está sendo ''violentada'', avalia Ciro

Durante almoço com empresários em Belo Horizonte, o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) disse que Minas está sendo "violentada" pelo fato de o governador Aécio Neves ter sido preterido na disputa com o colega José Serra pela indicação como presidenciável do PSDB. Indagado sobre possibilidade de uma eleição plebiscitária, para a qual trabalha o presidente Lula, Ciro - que também pleiteia concorrer ao Palácio do Planalto - disse que só Aécio tem condição de romper com a "polarização mesquinha e radical entre o PT e o PSDB de São Paulo".

"Quando eu venho a Minas, sinto que preciso ganhar uma opinião aqui. Não é para mim, como candidato. Eu torço para o Aécio ainda ser o candidato, ele é que tem condição. Não que eu deixe de ser candidato, eu não sou dono do partido, meu partido é que vai determinar."

Ciro fez referência ao rompimento da política café com leite, na qual paulistas e mineiros se alternavam no poder. Para ele, Minas "foi violentada, traída como está sendo de novo". "O Júlio Prestes (governador de São Paulo e presidente eleito em 1930, indicado pelo então presidente, também paulista, Washington Luís), eu disse, chama-se José Serra."

O deputado reiterou a tese de que tanto Lula quanto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso precisaram se "atracar" com a "escória" da política nacional por causa da briga "mesquinha" entre petistas e tucanos de São Paulo, que impede uma coalizão entre os dois principais partidos do País. Para Ciro, uma disputa entre Serra e a pré-candidata Dilma Rousseff não representa um avanço.

Ciro, que participou de palestra-almoço na sede da revista Viver Brasil, também reafirmou a disposição de concorrer à Presidência. Disse ainda que não pretende desistir da corrida presidencial mesmo que Lula faça um apelo. "Eu explicarei a ele com a maior lealdade, com a maior decência, com a maior fraternidade que isso eu não posso atender porque mais bem do que eu quero a ele eu quero ao Brasil."

PARCERIA

No Ceará, o governador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, tenta garantir em seu projeto de reeleição o apoio do PT da prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, e do PSDB do senador Tasso Jereissati. Os dois partidos já apoiam seu governo e Cid desponta como favorito.

Seu palanque em relação à candidatura presidencial, no entanto, pode ficar com Ciro, caso ele entre realmente nessa disputa. Diante desse cenário, caberá ao PT montar outro palanque para Dilma. Luizianne, contudo, se mostra reticente sobre a hipótese de ser escalada para a missão. Disse que o PT tem outros nomes caso o partido precise sair com candidato próprio. COLABOROU CARMEN POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO