Minas Gerais chega a 100 mil casos de dengue no ano

Para se ter ideia do crescimento da doença, no período de apenas uma semana foram 10.775 novas ocorrências. O número de mortes também não para de subir e já está em 59. O município com maior número de óbitos é Uberaba, no Triângulo Mineiro, com 13. Em seguida aparece Teófilo Otoni, com cinco mortes.

No total, se somadas todas as notificações feitas este ano em Minas Gerais, o número fica em 325.417. Para tentar reverter esse quadro, o governo estadual tem contratado agentes de saúde e ampliado o auxílio no combate ao mosquito transmissor nos municípios mais atingidos.