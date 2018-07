Minas Gerais já tem 133 cidades em emergência pelas chuvas

Mais oito municípios de Minas Gerais decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas que atingem o Estado desde setembro do ano passado. Já são 133 o total de cidades no Estado em situação de emergência, segundo a Defesa Civil. A chuva já causou a morte de 28 pessoas desde setembro, em Minas Gerais. Veja também: Deve chover em grande parte do País nesta sexta Dia começa nublado em SP, mas sol deve aparecer Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Foram atingidas pelas chuvas de alguma forma 839.931 pessoas no Estado. Dessas, 9.747 moradores estão desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 89.809 estão desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares -, segundo a Defesa civil. Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, a situação também é ruim. O município de Morro Redondo decretou nesta sexta-feira, 30, situação de emergência por causa do temporal que atingiu o sul do Estado há dois dias. O pedido foi encaminhado à Defesa Civil na quarta-feira e divulgado nesta sexta. Segundo o órgão, o prefeito de Pelotas, Fetter Jr., também anunciou situação de urgência, mas o órgão ainda não recebeu o documento. Seis pessoas morreram e três seguem desaparecidas por conta da chuva no Rio Grande do Sul, de acordo com a Defesa Civil estadual, que já contabilizou 1.786 desalojados até a noite da quinta-feira, 29. O número de desabrigados é de 770.