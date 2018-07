Minas Gerais já tem 148 cidades em situação de emergência

Mais oito municípios mineiros decretaram situação de emergência em razão das enchentes que atingem o Estado desde setembro do ano passado. Com isso, o número de cidades nessa condição subiu de 140 para 148, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta sexta-feira, 6. Veja também: Todas as notícias sobre vítimas das chuvas De acordo com o órgão, 201 municípios foram atingidos de alguma forma, prejudicando 887.601 pessoas. Desse total, 101.152 continuam desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outros 9.963 permanecem desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Ainda segundo o balanço, 28 pessoas morreram e 410 ficaram feridas em razão das enchentes no Estado. A última vítima fatal registrada no Estado foi o menino Gênison Romualdo Ventura, de 4 anos, que morreu soterrado dentro de sua casa no município de Nova Belém. A casa dele foi atingida por um deslizamento de terra na terça-feira, 27.