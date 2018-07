Minas Gerais já tem 50 municípios em situação de emergência

Chegou a 50 o número de municípios em situação de emergência por causa das chuvas desde o dia 15 de setembro em Minas Gerais, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 23, pela Defesa Civil do Estado. Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas No total, 90 municípios foram afetados pelas chuvas, deixando 46.683 pessoas desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outras 4.744 desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos -, de acordo com o boletim. Treze pessoas morreram e 290 ficaram feridas.