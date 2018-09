Minas Gerais tem 142 cidades em situação de emergência Subiu para 142 o número de cidades em emergência em Minas Gerais por conta das chuvas. As últimas cidades a decretarem a situação foram Central de Minas, São Gonçalo do Abaeté e Guarani. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado hoje, são 197 os municípios afetados pelas chuvas.