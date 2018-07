Minas já tem 173 municípios em situação de emergência

Mais nove cidades mineiras decretaram situação de emergência em consequência das chuvas que atingem o Estado desde setembro do ano passado. Ao todo, 173 cidades já se encontram nesta situação, segundo informações da Defesa Civil. Veja também: Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Segundo boletim da Defesa Civil, já são 950.086 pessoas afetadas nos últimos cinco meses pelas chuvas. Desse total, 10.310 ficaram sem suas casas e outras 102.983 estão desalojadas. As enxurradas causaram a morte de 30 pessoas e feriram 425, segundo a Defesa Civil. As chuvas dos últimos dias, principalmente do último domingo, causaram a elevação do nível do Rio Camanducaia, que transbordou afetando a área urbana e rural. Nesta terça-feira, 17, o nível do rio já havia baixado e estava dentro da calha. As famílias afetadas na região já estão realizando a limpeza das residências e estão voltando para as casas.