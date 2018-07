Minas sedia mostra do manga-larga marchador

De 15 a 24 de julho, o Parque da Gameleira, em Belo Horizonte (MG), recebe a 29.ª Exposição Nacional do Cavalo Manga-Larga Marchador, organizada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga-Larga Marchador (ABCCMM). A raça é tipicamente brasileira e surgiu no sul de Minas, com o cruzamento de cavalos da raça alter, trazidos de Portugal, com cavalos selecionados pelos criadores mineiros.

Uma área de 80 mil metros quadrados será dividida em 65 estandes e espaços para a realização de provas e leilões. O evento deve reunir 1.500 animais em concursos de marcha, julgamentos, provas funcionais e sociais, oriundos de 15 Estados, e cerca de 150 mil pessoas são esperadas pelos organizadores.

Leilões. Este ano, os organizadores dos leilões pretendem superar os números da edição anterior, que comercializou R$ 4,7 milhões entre remates e vendas diretas de animais. Está confirmada para esta edição a realização de quatro leilões e de dois shoppings de animais.

Os shoppings serão realizados durante todo o evento nos galpões B6 e B12 do Parque da Gameleira. Serão ofertados ao todo 48 animais (46 éguas e 2 garanhões) de alta genética, com pagamento em até 30 parcelas. O faturamento está estimado em R$ 3 milhões.

Programação

18 de julho

3º Leilão Top de Sela

O 3.º Leilão Top de Sela ofertará 40 animais de qualidade e procedência,

boa morfologia e andamento

21 de julho

Leilão Rebanho e Convidados

O Leilão Rebanho e Convidados colocará em pista 40 animais de genética diferenciada

22 de julho

2º Leilão Marlboro e Convidados

A 2.ª edição do Leilão Marlboro e Convidados ofertará 40 lotes de animais

23 de julho

2º Leilão Linhagem

Favacho

O 2.º Leilão Linhagem Favacho colocará à venda 43 lotes, todos da linhagem Favacho.

Haverá 40 lotes de garanhões, matrizes e potros e outros três lotes duplos de embriões

15 a 24 de julho

Shopping de animais

Os shoppings de animais serão realizados durante todo o evento nos

galpões B6 e B12 do

Parque da Gameleira.

Serão ofertados 48 animais (46 éguas e 2 garanhões) de alta genética