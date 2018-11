Minas tem 15 cidades em situação de emergência

As chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias deixam rastros de destruição em várias cidades. Dos 41 municípios atingidos por eventos relacionados às chuvas, 15 decretaram estado de emergência. O mais recente a entrar na lista foi Mariana, em que foram registrados deslizamentos de encostas e alagamentos.

No total, cerca de 21 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, de acordo com último boletim da Defesa Civil. No Estado, 459 pessoas estão desalojadas e 30 estão desabrigadas. Mais de 1.400 casas foram danificadas e 38 foram destruídas em todo o Estado.

A previsão é de que continue a chover forte nos próximos dias em Minas Gerais. A previsão é que a média de precipitação para o mês de dezembro seja superada na próxima terça-feira, 20. (AE)

Duas mortes ocorridas nos meses passados, em razão das chuvas, foram confirmadas pela Defesa Civil do Estado. Admardo Pereira, de 43 anos, foi atingido por uma árvore enquanto andava de moto em outubro e Poliane Alves Ferreira, de 27 anos, foi arrastada por um córrego em Governador Valadares em novembro. Seu corpo foi encontrado no último dia 13.