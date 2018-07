Minas tem 49 municípios em situação de emergência Subiu para 49 o número de municípios em situação de emergência em Minas Gerais, em decorrência das chuvas que atingem o Estado nas últimas semanas, segundo boletim da Defesa Civil do Estado divulgado hoje. As mortes já chegam a 13 e o número de pessoas afetadas atinge 157.730. Há 4.631 desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 27.832 desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Cerca de 14 mil casas foram danificadas e 179 foram totalmente destruídas, conforme o boletim. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas elevaram o nível do Rio Piracicaba e Córregos da região que transbordaram ocasionaram a inundação em algumas residências, bem como a queda de barreiras em áreas rurais, interditando parcialmente estradas vicinais neste fim de semana em Antônio Dias, na Região do Vale do Rio Doce.