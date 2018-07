Minas tem 53 municípios em situação de emergência Subiu para 53 o número de municípios em situação de emergência no Estado de Minas Gerais por conta das chuvas, segundo último balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado, na manhã de hoje. Ao todo, 91 cidades foram afetadas pelas chuvas. De acordo com o órgão, 13 pessoas morreram, 290 ficaram feridas, 5.992 estão desabrigadas e outras 56.668 desalojadas, ou seja, estão hospedadas em casa de amigos e parentes. No total, mais de 280 mil moradores foram afetados pelas chuvas.