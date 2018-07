Minas tem 71 cidades em situação de emergência

Nesta quinta-feira, a presença de uma frente fria entre o litoral do Espírito Santo e Bahia juntamente com a umidade vinda da Amazônia mantém o tempo mais nublado e chuvoso na faixa leste de Minas Gerais.

Ao longo do dia, há chance de chuva significativa com acentuado volume de precipitação, especialmente em áreas dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Segundo a Defesa Civil, nesta áreas ainda se deve redobrar o cuidado por causa dos alagamentos, deslizamentos de terra e elevação de nível dos rios. As temperaturas diurnas sofrem uma ligeira elevação em boa parte do Estado.