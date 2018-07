Minas tem 85 municípios em situação de emergência O município mineiro de Serro decretou hoje situação de emergência, elevando para 85 o número de cidades na mesma condição, em razão das enchentes que atingem o Estado desde setembro do ano passado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 121 municípios foram atingidos, prejudicando 950.265 pessoas. Desse total, 87.978 ficaram desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outros 8.373 ficaram desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Ainda segundo o órgão, 25 pessoas morreram e 338 ficaram feridas em razão das enchentes no Estado. A última vítima fatal registrada no Estado foi o aposentado Mateus José Martins, de 79 anos, que morreu soterrado dentro de sua casa no município de Espera Feliz, na zona da mata mineira. A casa dele foi atingida por um deslizamento de terra durante a noite do dia 7 de dezembro.