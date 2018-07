Minas vai eliminar queima da cana Minas já conta com novas regras para a colheita de cana. A partir deste ano, o setor deve iniciar a substituição da queima da cana pela mecanização da colheita, conforme Protocolo de Intenções de Eliminação da Queima da Cana no Setor Sucroalcooleiro. As usinas instaladas no Estado devem se adequar às regras estabelecidas pelo protocolo até 2014. Tel. (0--31) 3228-5544.