Minc afirma ter visto jubartes próximas à mancha de óleo Após sobrevoar hoje a Bacia de Campos, no litoral norte do Rio, o secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc, afirmou ter avistado três baleias jubarte no campo operado pela americana Chevron, uma delas a 300 metros da mancha de óleo. "Isso já caracteriza dano à biodiversidade marinha. Estamos na época de migração de espécies de baleias e golfinhos na região."