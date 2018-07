Minc: Amazônia perde em agosto meio município do Rio A área desmatada na Amazônia em agosto corresponde a pelo menos 498 quilômetros quadrados de floresta, segundo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Isso equivale a quase metade do município do Rio de Janeiro. O ministro antecipou na manhã de hoje os dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), que serão divulgados hoje à tarde pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).