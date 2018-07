Minc anuncia que fará 'parceria' com Blairo Maggi O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, voltou atrás em sua postura de enfrentamento com o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), que vinha identificando como inimigo da preservação ambiental. Em entrevista na qual comentou os mais recentes números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre desmatamento na Amazônia, Minc informou que a derrubada de floresta no Estado de Mato Grosso diminuiu, elogiou Maggi e afirmou que fará uma "parceria" com o governador. Ontem, Minc afirmava que havia derrotado Maggi na luta do governador contra a política do governo de cortar subsídios aos produtores rurais que desmatam. Hoje, o ministro disse que o governo de Maggi é o que dispõe da Secretaria de Meio Ambiente "mais avançada e mais bem estruturada da Amazônia". Ao recuar de sua política de enfrentamento com Maggi, iniciada ainda antes da posse, Minc disse também que não quer arrumar confusão com nenhum governador. "Esse não é o papel do ministro do Meio Ambiente. O papel é fazer parceria para mudar o modelo ultrapassado de desenvolvimento da Amazônia, que torna o povo mais pobre e destrói o bioma amazônico. É preciso mudar tudo, acabar com a pecuária extensiva na Amazônia", afirmou o ministro.