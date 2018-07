Minc: crise não deve afetar doações ao Fundo Amazônia A crise dos mercados internacionais não deve afetar a adesão da iniciativa privada à aplicação de recursos no Fundo Amazônia, segundo avaliação do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. O fundo, que será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pretende captar contribuições voluntárias para investir na redução do desmatamento das florestas. Hoje, o presidente do banco, Luciano Coutinho, e o ministro formalizaram a criação do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Até o momento, em termos de doações, o fundo tem garantidos cerca de US$ 140 milhões da Noruega, que se comprometeu a doar esse valor. "Eu espero que a crise financeira não atrapalhe isso", disse Minc. O diretor de Planejamento do BNDES, João Carlos Ferraz, também mostrou-se otimista. Para ele, uma empresa comprometida com o meio ambiente não muda sua postura mesmo em períodos turbulentos. "É nossa crença que conseguiremos apoio do setor privado, sim, mesmo no cenário atual", afirmou Ferraz. Podem realizar doações empresas do setor privado nacionais e estrangeiras. Minc comentou que muitos países ricos já assumiram vários compromissos sobre redução de emissões de gases poluentes - compromissos esses que não foram cumpridos. A adesão ao Fundo Amazônia poderia ser uma forma de compensar essa falha de postura, na avaliação do ministro. Durante a coletiva de imprensa que anunciou a formalização do fundo, Minc informou ainda que, dados do Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) - sistema de apoio à fiscalização e controle do desmatamento da Amazônia - mostram que a média trimestral de área desmatada referente aos meses de junho, julho e agosto atingiu nível de 650 quilômetros quadrados, o menor patamar médio registrado para esses meses,nesse tipo de medição, na história do Deter, iniciada em 2004. "Para setembro, a média mensal de desmatamento deve ser menor do que essa de 650 (quilômetros quadrados)", afirmou. O dado será anunciado oficialmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) na quarta-feira.