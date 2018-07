Minc devolve ofensa de governador

Um dia após ter sido chamado de "veado" e "fumador de maconha" pelo governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, reagiu com insinuações: "Ele (Puccinelli) que saia do armário tranquilo, pois nós defendemos todos os homossexuais, assumidos ou enrustidos." Ele disse que não vai abrir processo contra Puccinelli pelas agressões, mas não abriu mão de prolongar a polêmica.

Defensor do plantio de cana para produção de etanol no entorno do Pantanal, o governador deu a declaração anteontem, em encontro com empresários e políticos da região, sem se incomodar com a presença de jornalistas. Ao comentar as restrições ao plantio de cana na Bacia do Alto Paraguai, previstas no zoneamento agroecológico lançado por Minc na semana passada, Puccinelli chegou a fazer uma ameaça insólita, caso o ministro viesse a participar da minimaratona ecológica no Estado. "Eu corro atrás dele e estupro em praça pública", disse.

Em pouco tempo, as declarações estavam na internet. Depois, o governador tentou se desculpar, mas Minc não quis conversa. "Ele (Puccinelli) perdeu o controle e mostrou o seu verdadeiro eu de forma desassombrada, manifestando preconceito", observou o ministro.

Citando Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Minc afirmou que esse tipo de ofensa é típico de pessoas que não admitem seu próprio homossexualismo. "Na verdade, (essas pessoas) agridem algo que existe dentro deles próprios e que não aceitam", explicou.

Em meio à baixaria, o governador deu uma declaração pública ontem, na tentativa de encerrar o assunto. "Era um bate papo informal com empresários e, na hora que se conta piadas, se fazem besteiras como essa", explicou o governador.

"Como tornou-se público eu achei que devia pedir desculpas públicas."

REPERCUSSÃO

O Grupo Gay da Bahia (GGB) resolveu enviar a Puccinelli uma carta de repúdio por causa das declarações. "Sugerimos que ele promova ações contra o preconceito em seu Estado", diz o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira. "Seria a única forma de ele se redimir dessa "pisada de bola" gigantesca." Para Cerqueira, as declarações do governador expuseram a homofobia presente em boa parte da população. "Homossexuais são agredidos e mortos brutalmente por causa de exemplos como esse."

