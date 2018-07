Minc discutirá com Genro criação de Força Ambiental

Os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e da Justiça, Tarso Genro, discutem na quarta-feira, 11, em Brasília, detalhes da formação da Força Nacional Ambiental. Efetivos do Exército serão responsáveis por patrulhar unidades de conservação ambiental em todo o Brasil. Genro já destacou 500 homens para a tarefa, informou nesta terça-feira, 10, Minc. Ao contingente se juntarão homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles atuarão nas estradas por onde passam atualmente mercadorias sem certificação, extraídas de forma ilegal. Veja também: Minc quer empresários na luta contra desmatamento Minc lembra ainda que o governo autorizou concurso público para a contratação de fiscais e guardas, que devem atuar nessa função. "Os concursados trabalharão em parceria com os batalhões florestais de cada Estado. Daremos a eles qualificação e recursos para transporte e armamento", afirmou o ministro