MinC divulga lista de filmes para seleção ao Oscar 2009

O Ministério da Cultura divulgou nesta terça-feira, 9, em seu site, a lista de 14 filmes candidatos a representar o Brasil na disputa pelas indicações de Melhor Filme em Língua Estrangeira na 81ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - Oscar 2009. O prazo para as inscrições foi encerrado na segunda. O título da produção nacional escolhida será divulgado no dia 16 de setembro, no Rio de Janeiro. A cerimônia de entrega do Oscar acontecerá no mês de fevereiro. Os filmes serão analisadoss por uma comissão que indicará o longa brasileiro para concorrer à seleção internacional, composta por seis profissionais da área audiovisual - Antonio Alfredo Torres Bandeira, Cleber Eduardo Miranda dos Santos, Silvia Maria Sachs Rabello, Maria Dora Genis Mourão, Giba Assis Brasil e Paulo Sérgio Almeida - e presidida pelo secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Silvio Da-Rin. Os filmes que disputam a indicação são: A Casa de Alice, de Chico Teixera; A Via Láctea, dirigido por Lina Chamie; Chega de Saudade, dirigido por Laís Bodanski; Era Uma Vez, de Breno Silveira; Estômago, de Marcos Jorge; Meu nome não é Johnny, de Mauro Lima; Mutum, dirigido por Sandra Kogut; Nossa vida não cabe num Opala, de Reinaldo Pinheiro; Olho de Boi, de Hermano Penna; Onde andará Dulce Veiga?, dirigido por Guilherme de Almeida Prado; O Passado, de Hector Babenco; Os Desafinados, dirigido por Walter Lima Júnior; O Signo da Cidade, de Carlos Alberto Riccelli; e Última Parada 174, de Bruno Barreto.