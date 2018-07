Minc diz que 2009 terá menor desmate em 20 anos O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse que 2009 terá o menor índice de desmatamento dos últimos 20 anos. ?Estamos otimistas?, disse ele ontem, ao comentar os últimos registros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em abril, o sistema Deter detectou 36,8 quilômetros quadrados de área derrubada, um índice 97% menor do que o registrado no mesmo período de 2008.