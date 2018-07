Minc diz que 'acabou a moleza' dos carvoeiros ilegais O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou hoje que "acabou a moleza" dos carvoeiros ilegais, em discurso no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, durante a solenidade de posse de sua sucessora na Secretária Estadual do Ambiente, Marilene Ramos. Ele fez a declaração ao citar a repercussão na imprensa de duas medidas do ministério anunciadas ontem: a "maior multa já aplicada a siderúrgicas por uso do carvão do cerrado e do pantanal", no valor de R$ 420 milhões, com exigência de reflorestamento, e a aceleração da licença de Santo Antônio, "uma hidrelétrica fundamental que vai gerar energia boa e contribuir para nossa matriz energética continuar ótima". "A mesma mão que acelera licenças com rigor é a mão pesada que cai em cima dos poluidores e de quem degrada", discursou o ministro. "Como eu disse ontem: ''Tremei, carvoeiros ilegais''." Minc, que completou 3 semanas no cargo, comentou no discurso o "exílio em Brasília". "Na minha cabeça, é como se estivesse há 3 anos lá", disse. "Estou morrendo de saudade de vocês. Ainda não te perdoei completamente, Cabral (Sérgio Cabral Filho, governador do Rio), por essa história. É um cargo (o de ministro) que não pedi, não queria, mas que vou exercer com dignidade."