Minc diz que vai pedir veto a artigos da MP da Amazônia O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou hoje que vai pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete artigos alterados pelo Congresso da Medida Provisória 458, conhecida como MP da Amazônia, aprovada pelo Senado na quarta-feira. "Estamos discutindo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com cinco senadores quais artigos vamos pedir para vetar", disse Minc.