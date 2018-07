Minc diz que vai propor mudanças na MP da Amazônia O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse hoje que deverá propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com outros ministros e parlamentares, mudanças no texto da Medida Provisória 458, aprovada ontem pelo plenário do Senado. A MP permite a regularização de terras ocupadas na Amazônia Legal situadas em áreas da União. O ministro Carlos Minc disse que a ideia é tentar dar ao texto da MP a mesma configuração que ela tinha quando saiu do governo.