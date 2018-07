Minc diz que zoneamento para plantio de cana deve sair em dias O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou nesta segunda-feira que o zoneamento agrícola para o plantio de cana-de-açúcar no país deve sair em aproximadamente 10 dias. Segundo Minc, o anúncio será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. O zoneamento para o plantio da cana é um assunto que está sendo tratado com cuidado dentro do governo. Lula incluiu em sua agenda a estratégia de buscar a expansão global do uso do etanol, mas enfrenta oposição de vários países preocupados com o avanço da cana em áreas de cultivo de alimentos e também em regiões de floresta. Com o zoneamento agroecológico do plantio de cana, o governo busca dar uma garantia a eventuais compradores do álcool brasileiro de que o produto não foi produzido à custa da derrubada de árvores. Minc afirmou que a Amazônia e o Pantanal serão preservados no plano. "Nenhum hectare da Amazônia e do Pantanal será objeto de usinas. Nenhuma área de mata nativa será desmatada, nehunenhumama área de produção alimentar será substituída por cana", disse Minc durante lançamento do programa de revitalização e recuperação ambiental do Canal do Fundão, no Rio. "Nós teremos 5,5 milhões de hectares de cana, de áreas sem queimadas aproveitando o vinhoto que era jogado no rio para fazer fertilizante", acrescentou. Recentemente, o tema colocou os ministros Carlos Minc e Reinhold Stephanes (Agricultura) em rota de colisão. Minc afirmou que não se sente vitorioso na polêmica. "Não era uma queda de braço, mas se o nosso etanol não for 100 por cento verde os outros países vão usar o argumento ambiental para criar uma barreira comercial ao nosso etanol. Tem muita gente lá fora que não gosta do nosso etanol que é bom, bonito e barato", disse Minc. "O anúncio vai mostrar que o nosso etanol é 100 por cento verdinho. Quem sai vitorioso nisso tudo é o Brasil, do lado ambiental e comercial", concluiu. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)