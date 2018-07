Minc e empresários de SP discutem meio ambiente na 2ª O ministro de Meio Ambiente, Carlos Minc, estará na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na próxima segunda-feira, em encontro com empresários e ambientalistas. Essa será a primeira visita do novo ministro a São Paulo. Minc falará para cerca de 200 empresários sobre a importância das relações do Ministério com as forças produtivas. A pauta prevista inclui, entre outros temas, a morosidade das licenças ambientais, defesa da Amazônia e a produção de biocombustíveis, em especial, o etanol. A apresentação do ministro será aberta. Carlos Minc participará, ainda na Fiesp, de um encontro promovido pelo Ministério com ambientalistas de todas as correntes, acadêmicas, dirigentes de organizações não-governamentais (ONGs) e parlamentares ligados ao meio ambiente.