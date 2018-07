Minc fará hoje primeira visita oficial a São Paulo Marcada inicialmente para a tarde de ontem, a primeira visita que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, faz a São Paulo depois de assumir o Ministério do Meio Ambiente ficou marcada para hoje, na Federação das Indústrias do Estado (Fiesp). Minc virá à Fiesp a convite do presidente da entidade, Paulo Skaf. O ministro participará de uma reunião com os integrantes do Departamento de Meio Ambiente (DMA) e do Conselho Superior de Meio Ambiente (Cosema) da Fiesp. A pauta prevista no encontro entre Minc e empresários inclui, entre outros temas, questões como a morosidade das licenças ambientais, defesa da Amazônia e a produção de biocombustíveis (em especial, o etanol).