Minc: gado e soja são culpados pelo desmatamento O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou hoje, em entrevista coletiva, que as principais causas do aumento do desmatamento no País são a cultura da soja e a criação de gado. Minc comentou que desde a última semana de maio o governo federal está fazendo uma fiscalização rigorosa do desmatamento e, neste mês de junho, as medidas serão mais rigorosas, com apreensão de terras em que tenha havido derrubada ilegal de vegetação e do gado criado em áreas ilegais. O ministro comentou que a fiscalização iniciada no final de maio está fazendo apreensão de grãos produzidos em áreas de desmatamento ilegal. A fiscalização, segundo Minc, se estenderá a companhias siderúrgicas, madeireiras, empresas do agronegócio e frigoríficos. Ele explicou que, nesses casos, os fiscais exigirão a identificação da origem das matérias-primas. Pela Lei 1.650, lembrou, quem compra matéria-prima de origem ilegal também é responsável pelo crime ambiental.