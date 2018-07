Minc: Lula deve sancionar MP 458 nos próximos dias O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou hoje que a Medida Provisória (MP) 458, que trata da regularização fundiária, deve ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias. "A lei será aprovada com ou sem veto pelo presidente Lula nos próximos dias", disse ele, durante audiência pública na Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. Minc foi convocado pela bancada ruralista após ter chamado os produtores de "vigaristas", no final do mês passado, durante manifestação na Esplanada dos Ministérios.