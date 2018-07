Minc: luta ambiental não pode ser 'briga de gato e rato'

Por isso, elogiou o lançamento do Instituto Life - do inglês Lasting Initiative For Earth (Iniciativa Duradoura pela Terra) -, com o objetivo de certificar empresas que incorporem em sua gestão de negócios a proteção da biodiversidade. "Hoje, aqui em Curitiba, está surgindo uma novidade a nível mundial, uma certificação de biodiversidade que nunca houve", acentuou Minc. Ele garantiu "apoio firme" do ministério, pois a certificação vai além do cumprimento da legislação ambiental.

Segundo Minc, a fiscalização e o combate à impunidade ambiental não podem ser desprezados. "Mas isso é insuficiente, tem que valorar a boa prática", afirmou. "Fico orgulhoso que um grupo de fundações e de organizações não governamentais, com apoio de empresas e pesquisadores, tenha chegado a essa formulação para estimular empresas que queiram se diferenciar no mercado." O ministro anunciou que a certificação Life será apresentada como uma contribuição brasileira na conferência da biodiversidade que acontece no Japão, em 2010.

Mas, ainda elogiando a iniciativa, Minc não deixou de dar uma cutucada nas pessoas que questionam a proposta do novo Código Florestal. "No mundo inteiro as pessoas querem ampliar a defesa das florestas, do bioma, da biodiversidade e, aqui no Brasil, há uma ofensiva terrível como se isso fosse um grande atraso, a turminha da motosserra acha que o bom é acabar com todas as proteções do bioma", criticou.