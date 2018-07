Minc pede ao Congresso mais debate sobre Lei Florestal

As propostas de mudanças do código são motivo de disputa entre ambientalistas, incluindo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e políticos, principalmente os integrantes da chamada bancada ruralista. Os ambientalistas defendem a tese de que as mudanças devem servir principalmente para amenizar a mudança climática e o aquecimento global. Os ruralistas, com apoio do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmam que as áreas de preservação ambiental permanente dificultam a ampliação dos espaços de terras agricultáveis no País.

O CNRH diz, em sua moção, que decidiu fazer a recomendação de ampliação do debate levando em conta a recente aprovação do Código Florestal de Santa Catarina, que "reduz áreas protegidas e desrespeita dispositivos da Constituição e da legislação federal", e considerando que as ocupações irregulares em Áreas de Preservação Permanente (APPs) têm causado "recorrentes desastres", com perdas de vidas humanas e elevados custos econômicos e danos ambientais."