Minc propõe estimular ecoturismo em parques nacionais O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, informou que pretende estimular o ecoturismo em parques nacionais de preservação ambiental. Ele disse que essa é uma forma de ajudar na conservação dos parque e de produzir recursos para a manutenção das reservas. "A melhor defesa (do meio ambiente) é o bom uso. Nossos parques hoje são mal defendidos, mal protegidos e dão prejuízo", afirmou. Em outros países, como no Canadá, o dinheiro da entrada paga pelos visitantes ajuda a autoridade ambiental a proteger o parque. Minc ressaltou que a própria presença dos visitantes pode ajudar na fiscalização.O ministro tratou do assunto hoje com o ministro do Turismo, Luiz Barretto. Os dois já escolheram seis parques que terão especial atenção no estímulo ao ecoturismo: Aparados da Serra (RS), Chapada dos Veadeiros (GO), Serra dos Órgãos (RJ), Lençóis Maranhenses (MA), Serra da Capivara (PI) e Parque do Jaú (AM).