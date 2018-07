Minc quer apressar execuções do Fundo Amazônia Uma semana antes de deixar o ministério do Meio Ambiente para disputar as eleições de outubro, o ministro Carlos Minc participou ontem de uma reunião "de cúpula" no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o objetivo de "dar mais velocidade à execução" do Fundo Amazônia. "O ritmo não está bom. Temos que apressar e aumentar a execução, mas sem afrouxar os critérios, sem perder o rigor jamais. Se o projeto for uma eco-picaretagem, não botam mais um centavo", disse o ministro.