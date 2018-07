Minc quer de empresário lista de fornecedor na Amazônia

Em cerca de dois meses, os empresários que trabalham com produtos provenientes da Amazônia terão que apresentar ao Ministério do Meio Ambiente suas listas de fornecedores. O anúncio foi feito pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, em evento na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). As notificações às empresas que trabalham com produtos provenientes da região começam a ser enviadas no dia 15 e companhias terão 60 dias para atender as exigências. A medida, disse Minc, está prevista em lei de 2003 e co-responsabiliza as empresas por crimes ambientais eventualmente cometidos por seus fornecedores. "Vamos dar prazo para o cumprimento desta lei e começar nova etapa na fiscalização dessas cadeias produtivas." Carlos Minc havia anunciado na segunda-feira, 9, em entrevista concedida no Programa Roda Viva, da TV Cultura que, a partir de 15 de junho, as grandes empresas do País, com ênfase em frigoríficos, siderúrgicas, madeireiras e a indústria alimentícia, terão de informar quais são os seus fornecedores. "As empresas serão co-responsáveis pelos crimes ambientais cometidos pelos seus fornecedores e arcarão com as penas da lei". Para Minc, é hora de "controlar" a cadeia produtiva. Além disso, segundo o ministro, o governo está fazendo alterações na operação Arco de Fogo, que desde março combate a exploração ilegal de madeira na Amazônia. Para Minc, a Amazônia não é apropriada para a expansão do cultivo de cana-de-açúcar para a produção de etanol, nem de soja para biocombustível. "Temos suficiente área já desmatada em outros Estados do País para implantar e dinamizar a produtividade dessas culturas. Devemos buscar a preservação da maior área possível da floresta", afirmou. O ministro disse ainda que o governo não tratará todas as empresas sediadas na Amazônia indiscriminadamente. "Quem for sério e respeitar as regras será igualmente respeitado. O que faremos é fazer valer a lei. Vai ter multa pesada e ''xilindró'', se for o caso", garantiu.