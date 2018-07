Minc quer restrição de crédito para Cerrado e Pantanal O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou durante a cerimônia de posse do novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Roberto Messias, que vai propor que no futuro o Conselho Monetário Nacional estenda as restrições de crédito que vão valer para a Amazônia, a partir de 1º de julho, para o Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Minc disse ainda que no próximo dia 15 os setores frigorífico, siderúrgico e madeireiro serão notificados para informar quem são seus fornecedores de matéria-prima. O objetivo é identificar a existência ou não de matéria-prima ilegal. No dia 18, o ministro disse que assinará convênio com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) para prorrogar por mais um ano a moratória para a compra de soja produzida em áreas desmatadas.