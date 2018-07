MinC rejeita contas de Cid Ferreira na mostra de Picasso O ex-controlador do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira, terá que devolver à Fazenda Nacional R$ 9,9 milhões, de acordo com processo aberto pelo Ministério da Cultura (MinC). O montante se refere a uma captação de recursos via patrocínios, entre dezembro de 2003 e dezembro de 2004, seguindo as leis de incentivos fiscais à cultura. O dinheiro foi usado para o financiamento de um projeto cultural chamado Retrospectiva Picasso. Originalmente foram captados R$ 5,1 milhões que, acrescidos da correção de juros legais, somariam o que está sendo cobrado.