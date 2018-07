Minc revela avanço de desmatamento em 14 municípios Levantamento com 36 municípios divulgado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente mostra que 14 aumentaram a área desmatada e 22, reduziram, no período entre os anos de 2007 e 2008. "Alguns municípios vão sair desta lista e outros, que estão desmatando, vão entrar", disse o ministro Carlos Minc. Ao se reunir com os prefeitos dos 36 municípios que compõem a lista do desmatamento, área que hoje corresponde a 42% da área desmatada no País, Minc ouviu queixas, principalmente relacionadas à falta de recursos. Pelo levantamento do Ministério, o município com maior índice de aumento de desmatamento foi Nova Ubiratan, em Mato Grosso, seguido de Ulianópolis, no Pará, e São Félix do Araguaia (MT). "Não me acho culpado por esse desmatamento", disse Osmar Rossetto, do PT, prefeito de Nova Ubiratan. Ele afirma que houve redução da área desmatada em outros anos.