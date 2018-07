Minc vê tendência preocupante na Amazônia O novo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, traçou na segunda-feira um quadro sombrio da Amazônia, dizendo que os dados sobre o desmatamento em abril são preocupantes e que este ano pode ser pior que 2007 nesse quesito. "O pior está por vir. Agora é o teste", disse Minc a jornalistas, lembrando que historicamente a época de mais devastação é de junho a setembro, quando ocorrem queimadas para preparar a terra para o plantio. "Acho que será muito difícil ter um número abaixo daquele do ano passado", disse Minc. Em abril, os dados mostram a destruição de 1.123 quilômetros quadrados de floresta. Em março foram registrados 145 quilômetros, mas a disparidade pode ser explicada pelo fato de que em março havia mais nuvens obstruindo as fotos de satélites. Minc assumiu o cargo em maio, substituindo Marina Silva, que deixou o governo alegando estar politicamente isolada. ONGs do setor temem que Minc resista menos que Marina aos poderosos lobbies agrícolas e industriais. Depois de três anos consecutivos de redução do desmatamento, a taxa voltou a subir em 2007. Entre agosto e dezembro foram derrubados cerca de 7.000 quilômetros quadrados da Amazônia. O período coincide com a alta mundial no preço dos alimentos. "O preço da carne e da soja dispararam. Há uma forte correlação entre o preço da carne e da soja e o desmatamento. Isso é historicamente comprovado no Brasil," disse Minc. (Reportagem de Ana Nicolaci da Costa)