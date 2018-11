Mineira de 114 anos é a mais velha do mundo Maria Gomes Valentim, mineira de Carangola, com 114 anos e 313 dias, é a pessoa mais velha do mundo, anunciou ontem o Guinnes World Records. Ela recebeu o título depois que seus documentos - certidão de nascimento original emitida até 20 anos após o nascimento e provas de que está viva - foram confirmados. Maria se casou em 1913 e ficou viúva em 1946. Tem um filho, quatro netos, sete bisnetos e cinco trinetos.