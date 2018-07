Mineira será beatificada em maio

O Brasil tem 36 beatos natos e 44 estrangeiros que atuaram no País. Um deles é José de Anchieta, jesuíta nascido nas Ilhas Canárias que foi declarado beato em 1980 e depende de um milagre para ser canonizado. Há cerca de 60 causas de beatificação e canonização em Roma. Os santos são apenas dois: Frei Galvão, nascido em Guaratinguetá, e Madre Paulina, que nasceu na Itália e emigrou menina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo