Mineirão, palco de São Marcos

Naquela noite de 30 de maio, o santo goleiro pegou três cobranças e classificou o time às semifinais. Contudo, o Boca Juniors seria mais uma vez o algoz palmeirense.

O Mineirão é um estádio que pode meter medo em muitos jogadores. Não em Marcos. Além de ganhar confiança em jogos decisivos, o capitão é quem assusta os adversários, especialmente quando se trata de cobrança de pênalti.

No Brasileiro de 2008, Marcos evitou a derrota do seu time ao defender chute de Renan, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG em Belo Horizonte. Já na atual edição do Nacional, o goleiro viveu momentos de vilão e herói. Primeiro, falhou no gol dos mineiros, mas depois defendeu cobrança de pênalti de Renan: novo 1 a 1 com o Atlético-MG. Na ocasião, disse que estudava os atletas pelo YouTube e sabia quem fazia as já manjadas "paradinhas". Hoje, no Mineirão, Marcos está confirmado e espera deixar o estádio com mais três pontos.