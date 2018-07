Mineirão sai na frente na preparação para a Copa Entre os 12 estádios escolhidos para receber jogos da Copa do Mundo de 2014, o Governador Magalhães Pinto (Mineirão), de Belo Horizonte, é o mais adiantado, com obras aprovadas e até seguro contratado. A primeira das três fases de obras no estádio começou no fim de janeiro e deve ser concluída em junho. A Retech Serviços Especiais de Engenharia, empresa que vai executá-la, fechou com a Allianz Seguros, por R$ 8,2 milhões, os contratos de proteção contra riscos de engenharia e danos a terceiros. O estádio Mané Garricha, de Brasília, tinha o cronograma em dia, mas a prisão do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda paralisou as licitações. Os demais não venceram a fase de divergências de projeto e ainda não definiram as licitações.