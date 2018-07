Mineiro acerta sozinho as 5 dezenas da Quina Um mineiro, da cidade de Lagoa Formosa, no centro-oeste do Estado, a 380 quilômetros da capital Belo Horizonte, vai embolsar sozinho os R$ 4.416.496,00 do concurso nº 2.861 da Quina, cujas cinco dezenas foram sorteadas nesta sexta-feira, 30, na cidade de Charqueadas (RS).