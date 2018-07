Mineiro entra em Maceió e diz que volta após se formar O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado gerenciado pelo MEC em substituição ao exame vestibular para unificar a oferta de vagas em universidades públicas e institutos federais de educação profissional de todo o País. As vagas são preenchidas pela nota no Enem. O processo do Sisu é realizado duas vezes por ano. O candidato pode optar por até dois cursos. Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso. Os estudantes não aprovados nas duas primeiras chamadas poderão declarar interesse na lista de espera a ser utilizada para as vagas não ocupadas.