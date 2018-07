Mineiros da Lonmin entram em greve novamente na África do Sul A Gold Fields disse que a maioria dos mineiros retornou ao trabalho após uma greve atingir as operações da empresa na África do Sul nesta quinta-feira, mas uma nova paralisação na mina de platina da Marikana, controlada pela Lonmin, diminuiu as esperanças de um fim ao maior conflito trabalhista no país desde o apartheid.