Mineiros de Shougang Hierro Peru, encerram greve de quase 1 mês

A paralisação na Shougang Hierro Peru, uma unidade do grupo chinês Shougang, havia levado a empresa a declarar "força maior", uma medida que a exime de suas obrigações contratuais.

"A greve de 24 dias foi suspensa, porque nos próximos dias devem enviar os documentos com as exigências para Lima, onde o ministério do Trabalho vai analisá-los", disse Julio Ortiz, secretário-geral do sindicato dos trabalhadores, em entrevista por telefone.

"Isso nos fez suspender a greve, com esperança de que ajam imparcialmente e com base na situação econômica da indústria de mineração", afirmou. O líder sindical informou que o trabalho foi retomado na véspera.

Os trabalhadores pedem um aumento de 8,50 soles (cerca de 3,1 dólares) ao salário-base, mas a mineradora oferece um aumento de 1,50 soles, segundo o sindicato. Eles também pedem uma equiparação dos salários, que flutuam entre 44 e 65 soles diários.

A Shougang Hierro Peru, que opera uma mina na região de Ica, produziu no ano passado 6,04 milhões de toneladas de ferro e registrou um forte aumento no lucro, no primeiro trimestre.